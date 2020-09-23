Аукционный дом Sotheby's к 50-летию распада легендарной рок-группы The Beatles выставил на торги знаковые артефакты времен ее становления, пути ко всемирной славе и собственно после обретения самой этой славы. Онлайн-аукцион пройдет с 23 сентября по 2 октября.

Среди самых интересных лотов есть, например, знаменитые очки Джона Леннона . Их планируют продать за 30 тыс. — 40 тыс. фунтов стерлингов (3 млн — 4 млн рублей) . Еще один лот, связанный с Ленноном — его табель об успеваемости времен учебы в школе в 1950-х. Судя по табелю, музыканта в течение только лишь восьми недель 22 раза оставляли после уроков за различные проступки. Ориентировочная стоимость табеля: 3000 — 5000 фунтов стерлингов (294 тыс. — 490 тыс. рублей).

В числе прочих лотов плакаты, архивные фотографии, раритетные записи, в том числе, с автографами участников группы.