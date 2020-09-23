«Это, конечно, фарс»: Светлана Тихановская записала видеообращение, посвященное тайной инаугурации

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская записала видеообращение, посвященное тайной инаугурации Александра Лукашенко. Видео опубликовано в телеграм-канале «Пул Первой».
Тихановская назвала «эту так называемую инаугурацию» фарсом и заявила, что сегодня Лукашенко «просто ушел на пенсию».
Тихановская добавила, что страны Европы «поддерживают белорусский народ в требовании остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые — честные и прозрачные — выборы».
В Беларуси прошла инаугурация Александра Лукашенко, ее никак не анонсировали в СМИ. На церемонии Лукашенко, вступивший в должность президента, сказал, что цветная революция в стране не состоялась, а «люди в погонах проявили стойкость и мужество».
После этого в стране начались массовые протесты, ОМОН снова применил силу против мирных демонстрантов.