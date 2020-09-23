«Это, конечно, фарс»: Светлана Тихановская записала видеообращение, посвященное тайной инаугурации

Тихановская назвала «эту так называемую инаугурацию» фарсом и заявила, что сегодня Лукашенко «просто ушел на пенсию».

Это значит, что его приказы силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран белорусским народом. И наша задача сейчас — вместе построить новую Беларусь.

Тихановская добавила, что страны Европы «поддерживают белорусский народ в требовании остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые — честные и прозрачные — выборы».

В Беларуси прошла инаугурация Александра Лукашенко, ее никак не анонсировали в СМИ. На церемонии Лукашенко, вступивший в должность президента, сказал, что цветная революция в стране не состоялась, а «люди в погонах проявили стойкость и мужество».

После этого в стране начались массовые протесты, ОМОН снова применил силу против мирных демонстрантов.