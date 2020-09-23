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Эксперты: у калифорнийского вина будет копченый привкус из‑за лесных пожаров

Илья Голубев
Сегодня в 19:38

Американский профессор управления цепями поставок и эксперт винной индустрии Бурак Казаз утверждает, что калифорнийское вино надолго получит копченый привкус и нотку аромата из‑за бушующих в штате лесных пожаров, пишет научное издание Phys.org.

По словам Казаза, виноградники покрыты пеплом, а производители вина обсуждают, стоит ли им собирать виноград раньше срока, пока ситуация не стала еще хуже.

«Есть способы «замаскировать» копченый привкус, но дым уже проник буквально всюду: от самого винограда до деревянных ящиков и бочек, где тот хранится и где производится вино. Тяжелый копченый и жженый привкус сложно убрать, и эффект только накапливается в последние годы, когда пожары были особенно серьезные», — рассказал эксперт.

Это не единственные плохие новости этого года для любителей вина — в январе ученые сообщили, что из‑за климатической катастрофы, которая происходит прямо сейчас, 85% земель, где выращивают виноград, могут оказаться уже непригодными для этого.

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