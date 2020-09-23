«ВКонтакте» поможет пользователям следить за здоровьем

Разработчики «ВКонтакте» запустили в соцсети сервис «Здоровье», чтобы пользователям проще было следить за своим здоровьем при поддержке друзей.

Социальная составляющая в сервисе очень важна — пользователи будут помогать друг другу формировать полезные привычки и узнавать новое о человеческом организме. Друзья по «Здоровью» смогут соревноваться друг с другом или просто делиться успехами и обсуждать вместе прогресс. Все эти функции доступны прямо в мобильном приложении «ВКонтакте».

Сервис, например, подскажет способы снять стресс с помощью дыхательных упражнений, объяснит, сколько воды следует пить, поможет бросить курить или напомнит о времени приема витаминов. Скоро появятся возможности следить за питанием и менструальным циклом, а также программы тренировок в спортзалах и информация для доноров крови.

В последнее время разработчики «ВКонтакте» внедряют все больше социальных сервисов, связанных не только с общением, образованием и культурой, но и с повседневной жизнью: недавно, например, в соцсети появились сервисы поиска жилья и работы.