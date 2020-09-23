«Открытые медиа» узнали, кто будет реставрировать Средние торговые ряды на Красной Площади

«Открытые медиа» выяснили, кто будет заниматься реставрацией Средних торговых рядов на Красной Площади за 22 млрд рублей. Генподрядчиком проекта реконструкции значится ООО «Мегалайн», которое связывают с Евгением Пригожиным — его называют «поваром Путина».

Издание отмечает, что условия, на которых компания стала генподрядчиком проекта, неизвестны: на сайте госзакупок нет информации о конкурсе и контракте. На сайте арбитражного суда есть данные о том, что в 2017 году «Мегалайн» получил контракт на разработку рабочей документации по реставрации Средних торговых рядов. При этом лицензию на проведение реставрационных работ компания получила всего за полтора месяца до этого.

На проект реконструкции с 2017 по 2020 год было выделено более 12 млрд рублей, еще 9,8 млрд рублей добавят в следующем году на завершение работы. Таким образом, общая сумма — почти 22 млрд рублей. Это делает проект одним из самых дорогих в России. Для сравнения: на реставрацию Соловков бюджет потратил 6 млрд рублей, московского Политехнического музея — 11 млрд рублей, а строительство парка «Зарядье» обошлось в 14 млрд рублей. Больше — 35 млрд рублей — потратили на реставрацию исторического здания Большого театра, но это с учетом строительства новой сцены.

Евгений Пригожин напрямую владел «Мегалайном» в то время, когда был заключен контракт. Сейчас у «Мегалайна» единственный владелец — ООО «Лахта», которое принадлежит некому Николаю Константинову и генеральному директору «Мегалайна» Геннадию Корупятнику. Однако источники «Открытых медиа» заявляют, что смена владельцев компании формальная.

Ранее компания «Мегалайн» получала контракты на уборку казарм, строительство военных городков для армии. В 2017 году Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обвинил «Мегалайн» в картельном сговоре с другими структурами Евгения Пригожина. По данным ФБК, компании получили на государственных подрядах более 23,5 млрд рублей, 8 млрд рублей из этой суммы были похищены.

Здания Средних торговых рядов были построены в XIX веке архитектором Романом Кляйном. В 2007 году были снесены четыре внутренних корпуса, у которых не было охранного статуса. На протяжении всех лет здания планировали использовать по-разному, однако в 2012 году по предложению Владимира Путина их передали музеям московского Кремля для расширения экспозиции.