перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«ВКонтакте» поможет пользователям следить за здоровьем 18:48
«Открытые медиа» узнали, кто будет реставрировать Средние торговые ряды на Красной Площади 18:47
Вышел трейлер «Дела чикагской семерки» Аарона Соркина. В нем снялись Эдди Редмейн и Саша Барон Коэн 18:41
Кормящую мать отказались обслуживать и выгнали из петербургской пекарни 17:14
«Эксмо-АСТ» запустила новый бренд Inspiria для издания художественной литературы 17:10
Российский ресторанный фестиваль в этом году пройдет в 33 городах страны 16:50
Цены на цифровые услуги в России после пандемии могут вырасти на треть 16:50
Nathan Dumlao/Unsplash Московские кофейни проведут акцию поддержки беженцев, находящихся в сложной ситуации из‑за пандемии
Московские кофейни проведут акцию поддержки беженцев, находящихся в сложной ситуации из‑за пандемии 16:25
В кинотеатре «Пионер» пройдет фестиваль израильского кино 16:08
«Партизан-фесту» в поддержку Беларуси отказали в площадке. Теперь концерт пройдет онлайн 15:47
В Петербурге появилось граффити о Беларуси и России. На следующий день его закрасили 15:41
Журнал Time составил список самых влиятельных персон этого года. Россиян в нем нет 15:37
«КиноПоиск Videos»/YouTube Акиньшина, Деревянко и другие в трейлере сериала «Беспринципные»
Акиньшина, Деревянко и другие в трейлере сериала «Беспринципные» 15:20
«Ведомости»: Sony выделила для России слишком мало PlayStation 5. Они могут оказаться в дефиците 15:06
Кремль прокомментировал публикацию о разговоре Путина с Макроном о Навальном 14:49
Москомархитектура выступила за уничтожение граффити «АЯ» со стихограммой Пригова 14:29
«Стоять на одной ноге, вернуть контроль над пальцами»: Навальный рассказал о реабилитации и планах 14:10
Nate Robert/Flickr В Европе появится школа «нового Баухауса» для развития зеленого дизайна и экологичной архитектуры
В Европе появится школа «нового Баухауса» для развития зеленого дизайна и экологичной архитектуры 14:03
«Не имею права бросить белорусов»: что сказал Александр Лукашенко на своей тайной инаугурации 13:30
В России приняли закон об увеличении акциза на сигареты. Пачка подорожает в среднем на 20 рублей 12:44
Отключить рекламу

«Эксмо-АСТ» запустила новый бренд Inspiria для издания художественной литературы

Семён Гудошников
Сегодня в 17:10

Группа «Эксмо-АСТ» запустила новый издательский бренд Inspiria, пишет «Коммерсант». За оставшиеся месяцы 2020 года под ним выйдет около 100 наименований книг общим тиражом 400 тыс. штук.

Inspiria будет специализироваться на книгах в области художественной развлекательной литературы для более широкой аудитории, чем другие бренды «Эксмо-АСТ» — «Редакция Елены Шубиной» или Corpus.

Книги Inspiria будут выходить с дополнительными материалами, которые составят писатели, переводчики и редакторы. Планируется, что эти материалы станут доступны по QR-коду внутри книги.

В 2020 году самыми большими тиражами под брендом Inspiria выйдут книги американского писателя Дэниела Киза «Войны Миллигана» (27 тыс. экземпляров) и израильского автора Майка Омера «Заживо в темноте» (17 тыс. экземпляров).

Объем инвестиций в проект не раскрывается, однако бренд должен выйти на окупаемость в течение двух лет. При этом «Эксмо» останется основным издательским брендом группы «Эксмо-АСТ», за которым также закреплена и дистрибуция книг.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
После. Глава 2
Сиквел популярной любовной мелодрамы
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
танцевальный
What Women Want
Исследование эстетики чувственности в мультиформатном кабаре-шоу
мелодрама
Ундина
Романтическая сказка от одного из главных представителей «берлинской школы»
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить