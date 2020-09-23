«Эксмо-АСТ» запустила новый бренд Inspiria для издания художественной литературы

Группа «Эксмо-АСТ» запустила новый издательский бренд Inspiria, пишет «Коммерсант». За оставшиеся месяцы 2020 года под ним выйдет около 100 наименований книг общим тиражом 400 тыс. штук.

Inspiria будет специализироваться на книгах в области художественной развлекательной литературы для более широкой аудитории, чем другие бренды «Эксмо-АСТ» — «Редакция Елены Шубиной» или Corpus.

Книги Inspiria будут выходить с дополнительными материалами, которые составят писатели, переводчики и редакторы. Планируется, что эти материалы станут доступны по QR-коду внутри книги.

В 2020 году самыми большими тиражами под брендом Inspiria выйдут книги американского писателя Дэниела Киза «Войны Миллигана» (27 тыс. экземпляров) и израильского автора Майка Омера «Заживо в темноте» (17 тыс. экземпляров).

Объем инвестиций в проект не раскрывается, однако бренд должен выйти на окупаемость в течение двух лет. При этом «Эксмо» останется основным издательским брендом группы «Эксмо-АСТ», за которым также закреплена и дистрибуция книг.