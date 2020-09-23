Цены на цифровые услуги в России после пандемии могут вырасти на треть

Расходы жителей России на услуги связи и цифровые сервисы после пандемии могут увеличиться почти на треть (31%). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на доклад агентства Kearney.

Прирост ежемесячных расходов на цифровые услуги среди россиян составит более 620 рублей, а общая сумма, которую будут в среднем платить российские абоненты, увеличится до 2500 рублей в месяц, считают в Kearney.

Сильнее всего может вырасти стоимость развлекательных сервисов — с нынешних 534 до 793 рублей, на 48%. Стоимость онлайн-образования может увеличиться на 20%, подписка на сервисы стриминга музыки и аудиокниг — на 13%.

На сегодняшний день российские абоненты тратят каждый месяц на все цифровые услуги, включая мобильную связь и домашний интернет, около 21 евро (примерно 1885 рублей). В среднем по Восточной Европе этот показатель составляет 40 евро, а в Западной Европе — 94 евро.

Участники российского рынка связи достаточно часто жалуются на чрезмерно низкую цену на связь и цифровые сервисы в России. Особенно ярко это проявилось во время пандемии, когда потребление интернета резко выросло.

Россия остается страной с одним из самых дешевых интернетов в мире — стоимость безлимитного интернета в среднем составляет 563 рубля. Тогда как самый дорогой интернет в ЮАР — около 6700 рублей за аналогичный тариф, в Исландии — 5200 рублей, в Норвегии — также 5200 рублей, в Австралии и Канаде — 4900 и 4700 рублей соответственно.