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Московские кофейни проведут акцию поддержки беженцев, находящихся в сложной ситуации из‑за пандемии

Семён Гудошников
Сегодня в 16:25

Комитет «Гражданское содействие» вместе с московскими кофейнями проведет благотворительную акцию поддержки беженцев, которые оказались в сложной ситуации из‑за пандемии коронавируса. Об этом «Афише Daily» рассказали представители фонда.

Акция пройдет 26 сентября совместно с тремя московскими заведениями. В течение этого дня все вырученные деньги от продажи эспрессо в кооперативе «Черный», какао в «Сверстнике» и фильтр-кофе в Introvert Place пойдут на поддержку подопечных «Гражданского содействия».

«Цель акции не только сбор денег на непосредственную помощь нуждающимся. Мы также хотим рассказать, с какими сложностями сталкиваются беженцы и мигранты в России и изменить отношение общества к ним», — рассказывает координатор акции от «Гражданского содействия» Дина Мусина.

Беженцы являются одной из самых уязвимых социальных групп в России, в основном это связано с их миграционным статусом. В период обращения за убежищем и обжалования отказов беженцы не могут рассчитывать на поддержку государства, они никак социально не защищены. Это не позволяет им официально работать и поддерживать свои семьи. Во время пандемии эта ситуация лишь усугубилась, отмечают организаторы акции.

«Гражданское содействие» почти 30 лет помогает помогает беженцам и мигрантам, оказывая правовые консультации по вопросам предоставления убежища, получения гражданства, защиту в судах, помощь при обращении в госструктуры, защиту прав на жилье, работу, медицинское обслуживание и образование.

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