«Партизан-фесту» в поддержку Беларуси отказали в площадке. Теперь концерт пройдет онлайн

Московский клуб Live Stars, где должен был пройти «Партизан-фест» в поддержку протестующих белорусов, отказался предоставлять площадку его организаторам. Об этом заявил один из организаторов Ян Шенкман, пишут «Открытые медиа».

Шенкман рассказал, что на клуб оказывалось серьезное давление, не уточнив конкретных имен. Письменного отказа от Live Stars организаторы фестиваля не получили, а устно администрация клуба не смогла четко сформулировать причины своего поступка.

Live Stars отказал мероприятию в площадке за несколько дней до старта фестиваля, хотя билеты на него хорошо продавались, отмечает Шенкман. По его мнению, поводом для отказа стала критика мероприятия в провластных СМИ после появления анонса «Партизан-феста» в телеграм-канале Nexta — основном медиа белорусской оппозиции.

Представители клуба, в свою очередь, заявили, что на них никто не давил и не требовал отмены фестиваля. По словам Дениса Голубкова из Live Stars, организаторы сами решили найти площадку побольше после того, как продали за первые два дня все 250 билетов.

По данным «Открытых медиа», Шенкман и его коллеги действительно искали помещение побольше, но это произошло уже после отказа от Live Stars. Найти новую площадку для концерта так и не удалось, в итоге его будут проводить в онлайн-формате. Деньги за билеты вернутся покупателям автоматически, заявил Шенкман.

«Партизан-фест» должен был пройти в московском клубе Live Stars 28 сентября. На нем планировали выступить Андрей Макаревич («Машина времени»), Дмитрий Спирин («Тараканы»), Алексей Кортнев («Несчастный случай»), Роман Луговых («Ромарио»), группы «Яуза», «Рабфак», «Аркадий Коц», поэт Леонид Каганов и другие артисты. Вести «Партизан-фест» должна была журналистка Татьяна Фельгенгауэр.

Средства, собранные от продажи билетов, собирались перевести в фонд Belarus Solidarity Foundation, который помогает семьям пострадавших при разгоне мирных протестов в Беларуси. Изменится ли лайнап фестиваля после перехода в онлайн-формат, не уточняется.