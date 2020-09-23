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«Ведомости»: Sony выделила для России слишком мало PlayStation 5. Они могут оказаться в дефиците

Семён Гудошников
Сегодня в 15:06

Жители России могут столкнуться с дефицитом игровых приставок Sony PlayStation 5. По словам источника «Ведомостей», Sony выделила для российского рынка «слишком мало приставок», а по предзаказу все PlayStation 5 раскупили за 22 часа.

Дефицит игровых приставок для российского рынка будет устранен только к середине апреля 2021 года, несмотря на то, что в России первые PlayStation 5 появятся 19 ноября, считает собеседник издания. В этом году Россия получила приставок PlayStation 5 на 75% меньше, чем на старте продаж PlayStation 4 в 2013 году.

Основная причина возможного дефицита — повышенный спрос на приставку в России, поскольку предыдущая модель PlayStation 4 появилась на рынке семь лет назад. На ситуацию также могут повлиять пандемия коронавирусной инфекции и протесты в Гонконге и США, заявили опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Приставка PlayStation 5 будет выпускаться в двух версиях — с дисководом за 46 999 рублей и Digital Edition за 37 999 рублей.

В сентябре «Афиша» уже рассказывала о главных новинках PS 5 и том, почему эта приставка станет одной из главных игровых консолей ближайших лет.

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