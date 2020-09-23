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Журнал Time выпустил список самых влиятельных персон этого года. Россиян в нем нет

Илья Голубев
Сегодня в 15:37

Американский журнал Time выпустил свой ежегодный список самых влиятельных людей. В этот раз в него не попал ни один россиянин, даже президент Владимир Путин, регулярно там появлявшийся.

В списке есть категории «Артисты», «Лидеры», «Титаны», «Иконы» и «Первопроходцы». Среди «Первопроходцев», например, певица Megan Thee Stallion, астронавтки НАСА Джессика Меир и Кристина Кук и другие.

В раздел «Артисты» попали музыканты The Weeknd, Селена Гомес, режиссер Пон Чжун Хо. В числе «Титанов» указаны глава Google Сундар Пичаи, ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань, бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. В «Кумиры» в этом году попали трое основательниц движения Black Lives Matter, активистка Анжела Дэвис, теннисистка Наоми Осака и другие.

Среди «Лидеров»: глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, президент США Дональд Трамп, президент Бразилии Жаир Болсонару, канцлер Германии Ангела Меркель, глава КНР Си Цзиньпин, кандидат в президенты США Джо Байден.

Стоит отметить, что в этом году во все разделы списка попали много людей, которые стояли или стоят на передовой в борьбе с пандемией коронавируса.

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