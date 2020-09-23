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Кремль прокомментировал публикацию о разговоре Путина с Макроном о Навальном

Анастасия Цой
Сегодня в 14:49

Вчера, 22 сентября, французская газета Le Monde сообщила, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что политик Алексей Навальный мог сам принять яд из группы «Новичок».

Навальный иронично ответил на сообщение: «Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли этого сделать».

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Le Monde. Он заявил, что тема «берлинского пациента» действительно обсуждалась Путиным и Макроном, однако французская газета «не точна в переданных формулировках».

«И, справедливости ради, вряд ли она могла быть точна. Иначе это означало бы, что наши французские партнеры сознательно поделились со средствами массовой информации записью беседы двух президентов, что не совсем соответствует дипломатической практике», — добавил Песков.

На прямой вопрос, говорил ли Путин, что Навальный мог сам отравиться «Новичком», Песков ответил так: «Много неточностей в формулировках. Я сказал то, что я хотел сказать. Больше я говорить не буду на эту тему».

Пресс-секретарь Владимира Путина еще раз подчеркнул, что газета не может обладать достоверной информацией. «Мы не можем поверить в то, что Елисейский дворец сознательно, ну, по-русски говоря, слил в прессу запись беседы двух президентов. Ну, это же Франция. Франция не может такого делать. Мы в это даже не хотим верить», — отметил Песков.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». В начале сентября политика вывели из комы, неделю назад он опубликовал первый пост в инстаграме после отравления.

В Германии у оппозиционера нашли следы отравления ядом из группы «Новичок». В Берлине потребовали от Москвы объяснить обстоятельства отравления Навального. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что политика отравили специально, чтобы заставить его замолчать. Недавно Европарламент призвал усилить санкции против России из‑за ситуации с Навальным. Также стало известно, что политика выдвинули на Нобелевскую премию мира.

В Кремле неоднократно заявляли, что информация об отравлении оппозиционера не подкреплена фактами. Глава СВР Сергей Нарышкин говорил, что Навальный улетел из России без признаков отравления, хотя следы «Новичка» нашли на бутылке, из которой политик пил в томской гостинице. Генпрокуратура России до сих пор не видит оснований для возбуждения уголовного дела.

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