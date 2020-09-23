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В Европе появится школа «нового Баухауса» для развития зеленого дизайна и экологичной архитектуры

Семён Гудошников
Сегодня в 14:03

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах создать школу «нового Баухауса», в которой инженеры, художники и архитекторы будут работать над зелеными проектами. Об этом пишет De Zeen.

Школа «нового Баухауса» будет создаваться по образцу известной немецкой школы дизайна, которая перевернула визуальный образ европейских стран в XX веке. В планах новой школы — работать над направлением «зеленой архитектуры».

Создание такой школы является частью инвестиционного плана Next Generation EU, бюджет которого составляет 750 млрд евро. Полноценное его внедрение начнется после окончания пандемии коронавирусной инфекции. Программа будет поддерживать проекты, занимающиеся созданием «зеленого будущего».

«Я хочу, чтобы Next Generation EU дала старт европейской волне обновления и сделала ЕС лидером по возобновляемой энергетике. Мы будем создавать водородные долины и модернизировать промышленность. При этом сейчас наше потребление энергии, сырья, воды, земли и продуктов питания не является устойчивым, нам необходимо пересмотреть многие вещи. Это приведет к тому, что мы начнем по-другому производить, путешествовать, есть и готовить, даже работать», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Политик подчеркнула, что в первую очередь будет меняться строительная сфера, которая сейчас производит более 40% всех выбросов в ЕС. К 2030 году на территории ЕС будут больше использовать древесину в качестве строительного материала, в том числе для этого и создается «новый Баухаус».

Школа Баухаус, образованная в 1919 году в немецком Веймаре, подарила миру одну из самых влиятельных версий модернизма. Идеи Баухауса в области промышленного дизайна, архитектуры и живописи распространились по всему миру и определили визуальный облик XX века.

В 2019 году в Германии праздновали 100 лет с момента основания школы Баухауса. «Афиша» подробно рассказывала об этом в большом материале.

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