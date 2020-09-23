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В день смерти Тесака в его камере не работало видеонаблюдение

Анастасия Цой
Сегодня в 12:39

В камере СИЗО Челябинска, где находился неонацист Максим Марцинкевич, в день его смерти не работало видеонаблюдение. Об этом рассказал адвокат Алексей Михальчик, пишет ТАСС.

«Почему‑то в день его смерти в той камере, где содержался Максим, не работала видеокамера. Об этом сказано в материалах проверки, которую ведет Следственный комитет по факту смерти моего подзащитного. Кроме этого, на месте смерти Марцинкевича найдено большое количество следов крови. Каким именно способом Марцинкевич покончил с собой, если это было самоубийство, пока не ясно», — заявил адвокат.

Он также добавил, что защита пока не ознакомилась с результатами экспертизы тела, которую проводил СК.

Максим Марцинкевич умер неделю назад в челябинском СИЗО. По предварительным данным следственных органов, он покончил с собой. Адвокат Тесака рассказал, что перед смертью тот жаловался на пытки: следователи выбивали из него признательные показания по убийствам, произошедшим еще в конце 1990-х годов. Родители Марцинкевича требуют возбудить уголовное дело об убийстве.

Марцинкевич в 2014 году писал, что не собирается кончать жизнь самоубийством «ни в каком случае»: «Если вдруг на пересылке я [способ самоубийства] или [способ самоубийства] — значит, мне помогли». В Следственном комитете рассказали, что перед смертью националист признался в убийствах, и «мотив для лишения себя жизни у него был очень серьезный».

При этом независимая экспертиза показала, что Марцинкевич не мог самостоятельно нанести обнаруженные на его теле травмы.

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