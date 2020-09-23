В Дагестане из колонии сбежали шесть заключенных. Они вырыли подкоп под стеной

Шестеро заключенных сбежали из колонии № 2 в поселке Шамхал, сделав подкоп. Весь состав МВД республики поднят по тревоге, пишет «Интерфакс».

Подкоп обнаружили сотрудники ФСИН во время вечернего обхода территории колонии 22 сентября. При подсчете осужденных выяснилось, что шестеро из них сбежали — они отбывали сроки от 8 до 15 лет. Четверо из них осуждены за преступления, связанные с наркотиками, двое — за убийство.

На территории Дагестана расставлены временные розыскные посты, разосланы ориентировочные данные, сформированы группы преследования, приводит агентство заявление пресс-службы республиканского МВД.

По данным Baza, заключенные готовились к побегу больше года — за это время им удалось вырыть туннель, ведущий за территорию колонии.