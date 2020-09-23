Сбербанк запускает стриминговый сервис «СберЗвук»

Сбербанк приобрел 100% акций компании «Звук», разработчика стриминговой платформы Zvooq. На базе нее создан сервис «СберЗвук», который интегрируют в экосистему Сбербанка. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

«СберЗвук» объединит 40 млн композиций от крупных мировых правообладателей (Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group), локальных и независимых звукозаписывающих студий, а также коллекцию популярных аудиокниг и подкастов.

Генеральным директором сервиса будет вновь назначен Михаил Ильичев, который руководил «Звуком» с 2014 по 2017 год. Нынешний генеральный директор Игорь Мухин продолжит работу в команде.

«Звук» уже интегрировали в систему единого входа Сбербанк ID, а в скором времени его подключат к платежному сервису SberPay. Библиотека стриминговой платформы появится в будущих сервисах подписки и умных устройствах Сбербанка.

Zvooq существует с 2010 года и к настоящему времени доступен в 11 странах. По данным Сбербанка, аудитория сервиса превышает 6 млн человек.