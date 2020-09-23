В России выявили 6431 новый случай коронавируса

В России за сутки выявили 6431 случай коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Ежесуточный прирост заболевших продолжает расти вторую неделю, четвертый день подряд в стране фиксируют более 6000 заражений.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве и Подмосковье, Петербурге, Ростовской, Воронежской и Нижегородской областях, Ставропольском крае, Свердловской области, Ханты-Мансийском АО, Кемеровской, Ульяновской и Самарской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось в России до 1 122 241. За сутки умерли 150 человек, за весь период — 19 799. Выздоровели за сутки 5750 пациентов, за все время — 923 699. Число активных случаев на данный момент — 174 624.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 31,6 млн человек, 970 тыс. из них умерли, свыше 21,7 млн выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (6,8 млн), на втором — Индия (5,6 млн), на третьем — Бразилия (4,5 млн).