В России выявили 6431 новый случай коронавируса

В России за сутки выявили 6431 случай коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Ежесуточный прирост заболевших продолжает расти вторую неделю, четвертый день подряд в стране фиксируют более 6000 заражений.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве и Подмосковье, Петербурге, Ростовской, Воронежской и Нижегородской областях, Ставропольском крае, Свердловской области, Ханты-Мансийском АО, Кемеровской, Ульяновской и Самарской областях.