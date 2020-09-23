перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Сбербанк запускает стриминговый сервис «СберЗвук» 11:08
В России выявили 6431 новый случай коронавируса 10:39
Алексея Навального выписали из берлинской клиники «Шарите» 10:20
aaron___philip/Instagram Трансгендерная модель с ДЦП стала лицом рекламной кампании Moschino
Трансгендерная модель с ДЦП стала лицом рекламной кампании Moschino 9:58
Российского актера задержали по подозрению в убийстве трансгендерной девушки 9:48
Беглов захотел усилить наказание за прогулки по крышам после гибели пары на улице Рубинштейна 9:28
Суд арестовал основателя и двух руководителей «Церкви последнего завета» 8:46
Netflix покажет новый фильм Софи Лорен «Вся жизнь впереди» 4:27
В сети появился трейлер хоррора «Книги крови» по рассказам Клайва Баркера 3:45
skeeze/Pixabay «Роскосмос» и Первый канал снимут фильм в космосе. Его режиссером станет Клим Шипенко
«Роскосмос» и Первый канал снимут фильм в космосе. Его режиссером станет Клим Шипенко 3:07
МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором 2:45
Том Круз полетит в космос для съемок фильма в октябре 2021 года 1:51
Алексей Навальный ответил на слова Путина о том, что оппозиционер сам мог принять «Новичок» 0:52
Сын Джона Леннона получил Премию мира ЮНЕСКО Вчера в 23:50
crimerussia/Twitter Журналистам, освещающим дело сестер Хачатурян, угрожают родственники их отца
Журналистам, освещающим дело сестер Хачатурян, угрожают родственники их отца Вчера в 22:46
В Госдуму планируют внести законопроект об ответственности за показ изображений нацистов Вчера в 22:42
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о формировании правительства Вчера в 21:50
Объявлены финалисты премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод» Вчера в 21:47
Le Monde: Путин в беседе с Макроном предположил, что Навальный мог сам принять «Новичок» Вчера в 21:22
raskalov/Instagram «Лежит на брюхе возле дикого пляжа»: руфер Виталий Раскалов обнаружил заброшенным экраноплан «Лунь»
«Лежит на брюхе возле дикого пляжа»: руфер Виталий Раскалов обнаружил заброшенным экраноплан «Лунь» Вчера в 20:48
Отключить рекламу

Беглов захотел усилить наказание за прогулки по крышам после гибели пары на улице Рубинштейна

Семён Гудошников
Сегодня в 9:28

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил усилить наказание за прогулки по крышам. Об этом он заявил на заседании городского правительства, пишет «Фонтанка».

Беглов считает, что нужно внести изменения в федеральные законы, которые ужесточат ответственность за взлом чердачных дверей и проникновение в частную или государственную собственность «Сейчас это незначительные штрафы за мелкое хулиганство», — считает губернатор.

По словам Беглова, инициатива касается не только «тех, кто хочет посмотреть красоты нашего города, но и антитеррористической защищенности». Свои предложения он уже обсуждал с силовыми структурами.

Вопрос об усилении наказания за выход на крышу петербургские чиновники подняли после гибели пары в центре города. Вечером 20 сентября 23-летний экскурсовод и 17-летняя девушка упали с крыши дома по адресу улица Рубинштейна, 23.

Молодые люди умерли одновременно. По словам очевидцев, пара держалась за руки. Один из знакомых погибшего экскурсовода, его партнер по туристическому бизнесу заявил, что упасть с крыши случайно практически невозможно. «Нужно быть в сильном состоянии опьянения — алкогольном или наркотическом — или быть просто безумцем», — считает он.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
После. Глава 2
Сиквел популярной любовной мелодрамы
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
танцевальный
What Women Want
Исследование эстетики чувственности в мультиформатном кабаре-шоу
мелодрама
Ундина
Романтическая сказка от одного из главных представителей «берлинской школы»
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить