Беглов захотел усилить наказание за прогулки по крышам после гибели пары на улице Рубинштейна

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил усилить наказание за прогулки по крышам. Об этом он заявил на заседании городского правительства, пишет «Фонтанка».

Беглов считает, что нужно внести изменения в федеральные законы, которые ужесточат ответственность за взлом чердачных дверей и проникновение в частную или государственную собственность «Сейчас это незначительные штрафы за мелкое хулиганство», — считает губернатор.

По словам Беглова, инициатива касается не только «тех, кто хочет посмотреть красоты нашего города, но и антитеррористической защищенности». Свои предложения он уже обсуждал с силовыми структурами.

Вопрос об усилении наказания за выход на крышу петербургские чиновники подняли после гибели пары в центре города. Вечером 20 сентября 23-летний экскурсовод и 17-летняя девушка упали с крыши дома по адресу улица Рубинштейна, 23.

Молодые люди умерли одновременно. По словам очевидцев, пара держалась за руки. Один из знакомых погибшего экскурсовода, его партнер по туристическому бизнесу заявил, что упасть с крыши случайно практически невозможно. «Нужно быть в сильном состоянии опьянения — алкогольном или наркотическом — или быть просто безумцем», — считает он.