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Netflix покажет новый фильм Софи Лорен «Вся жизнь впереди»

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:27

В ноябре на стриминговой платформе Netflix появится фильм «Вся жизнь впереди» — первая за десять лет полнометражная картина легендарной итальянской актрисы Софи Лорен. Об этом сообщает Deadline.

Картина, снятая сыном Лорен режиссером Эдоардо Понти, расскажет историю о мадам Розе — еврейке, пережившей Холокост, которая зарабатывает на жизнь тем, что растит детей проституток. Среди ее воспитанников — 12-летний сенегальский мальчик Момо, роль которого в фильме исполнил дебютант Ибрагима Гуйе.

По словам постановщика картины, Гуйе был первым ребенком, которого он увидел на кинопробах — и именно он из 350 детей запомнился Понти больше всего. Лорен, прежде работавшая с Кэри Грантом, Кларком Гейблом, Марлоном Брандо и Фрэнком Синатрой, называет мальчика «лучшим партнером, на которого она только могла надеяться».

В основу фильма лег роман французского писателя Ромэна Гари «Вся жизнь впереди», вышедший в 1975 году и получивший престижную Гонкуровскую премию. Книга уже была экранизирована: в 1977 году режиссер Моше Мизрахи снял по ее мотивам картину «Вся жизнь впереди» с Симоной Синьоре в главной роли — лента получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

Софи Лорен называет новый фильм «мечтой, ставшей реальностью», а саму историю считает «богатой, смешной, душераздирающей, поэтичной» и «очень своевременной». По словам актрисы, ее героиня мадам Роза «жесткая и хрупкая» и напоминает ей собственную мать.

«В мире, который все больше поляризуется и разделяется таким количеством сил, социальных сетей, политикой — всем, сделать фильм, где два человека, которые не могут быть более различными и все же объединяются силой любви и понимания — невероятно важно», — отмечает Понти.

«Вся жизнь впереди» — это третья совместная картина Софи Лорен и Эдоардо Понти. В 2002 году мать и сын работали вместе над фильмом «Только между нами», а в 2014 году они создали короткометражку «Человеческий голос». Новую ленту Лорен и Понти можно будет увидеть на Netflix с 13 ноября.

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