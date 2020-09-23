«Роскосмос» и Первый канал снимут фильм в космосе. Его режиссером станет Клим Шипенко

Госкорпорация «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White планируют снять фильм в космосе. Новость об этом опубликовали на сайте «Роскосмоса».

Режиссером картины станет Клим Шипенко, известный по работе над фильмами «Холоп» и «Салют-7». Среди продюсеров ленты значатся глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Также над фильмом будут работать Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк.

Создатели фильма надеются, что он станет первой художественной картиной, снятой в околоземном пространстве. В «Роскосмосе» считают, что проект «будет способствовать популяризации космической деятельности России и героизации профессии космонавта».

Сюжет ленты под рабочим названием «Вызов», как отмечают в госкорпорации, «предусматривает полет на Международную космическую станцию, который запланирован на осень 2021 года на российском транспортном пилотируемом корабле «Союз МС»». В съемках в космосе примут участие главный герой фильма и его дублер — их выберут в ходе открытого конкурса.

Ранее стало известно, что компания Илона Маска SpaceX и NASA разрабатывают кинопроект с участием Тома Круза, который будет снят в космосе. Полет намечен на октябрь 2021 года.