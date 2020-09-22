Сын Джона Леннона получил Премию мира ЮНЕСКО, сообщил NME. Джулиан Леннон удостоился этой чести в Международный День мира, который отмечается 21 сентября.

Центр ЮНЕСКО по вопросам мира отметил Леннона за «усилия по повсеместному продвижению культуры и мира». Джулиан Леннон занимается многочисленными благотворительными проектами в своем фонде «Белое перо». В заявлении, опубликованном на сайте фонда, Леннон выразил свою «глубочайшую благодарность» за присужденную награду.

«То, что я поддерживаю, очень дорого моему сердцу, и моя единственная надежда заключается в том, что эта награда подарит еще больше возможностей нуждающимся и вдохновит большее число людей помогать сохранению культур коренных народов, принимать меры по защите окружающей среды, обеспечивать чистой водой и поддерживать здравоохранение и образование в слаборазвитых регионах», — написал он.

Последний проект Леннона — документальный фильм «Kiss the Ground» — сегодня появился на стриминговой платформе Netflix. Джулиан Леннон выступил исполнительным продюсером картины. Помимо него, над лентой работали основатели компании Big Picture Ranch Джош и Ребекка Тикелл. В фильме снялись Вуди Харрельсон, Жизель Бюндхен, Йен Сомерхолдер и Джейсон Мраз — последний также записал саундтрек к «Kiss the Ground».