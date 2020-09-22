В Госдуму планируют внести законопроект об ответственности за показ изображений нацистов

В Госдуму планируют внести законопроект об административной ответственности за публичную демонстрацию изображений военных преступников стран «оси», то есть Германии, Италии, Японии и других государств, которым противостояла антигитлеровская коалиция во время Второй мировой войны. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы комитета Государственной Думы по культуре Елены Ямпольской, законопроект уже подготовлен и требует согласования с правительством.

«Поводом для инициативы была отвратительная история с продажей блузок с портретом Гитлера в одном из московских магазинов <…> Правовое управление президента высказало предложение сразу вносить изменения в КоАП, чтобы сразу за это наступала и ответственность», — заявила Ямпольская.

Инициатива предлагает запретить демонстрацию изображений нацистов «как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах, за исключением случаев, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма».

В этом году были приняты поправки к КоАП, разрешающие показывать нацистскую символику в художественных произведениях и с целью просвещения.