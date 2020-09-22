Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о формировании правительства, сообщил ТАСС со ссылкой на главу комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Согласно документу, президент намерен осуществлять общее руководство правительством. Это означает, что глава государства сможет освобождать от должности любого из членов кабмина, а премьер-министр будет нести перед ним персональную ответственность.

Если законопроект будет принят, кабинет министров будет формироваться по-новому: премьер, его заместители и министры будут назначаться непосредственно президентом после одобрения Госдумой — на это у нижней палаты парламента будет неделя.

«В новом механизме учтены «подводные камни» и предусмотрены меры, которые не позволят остановить работу исполнительной власти в случае политического кризиса, если Государственная дума не будет долгое время утверждать членов кабинета министров», — отметил Крашенинников.