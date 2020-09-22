Объявлены финалисты премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод»

Объявлены короткие списки премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод». В них вошли восемь оригинальных русскоязычных книг и десять переводных. Об этом «Афише Daily» рассказали представители премий.

Номинация «Естественные и точные науки»:

Никита Вихрев. «Рассказы о двукрылых»;

Владимир Губайловский. «Искусственный интеллект и мозг человека»;

Николай Кукушкин. «Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум»;

Александр Соколов. «Странная обезьяна. Куда делась шерсть и почему люди разного цвета».

Номинация «Гуманитарные науки»:

Олег Воскобойников. «Средневековье крупным планом»;

Григорий Ревзин. «Как устроен город»;

Ирина Фуфаева. «Как называются женщины»;

Сергей Чупринин. «Оттепель: События. Март 1953 — август 1968 года».

Премия «Просветитель.Перевод». Номинация «Естественные и точные науки»:

Ли Бергер, Джон Хокс. «Почти человек. Как открытие Homo naledi изменило нашу историю»;

Стивен Габсер, Франс Преториус. «Маленькая книга о черных дырах»;

Джон Норт. «Космос. Иллюстрированная история астрономии и космологии»;

Ханс Рослинг. «Фактологичность»;

Роберт Сапольски. «Биология добра и зла: Как наука объясняет наши поступки».

Премия «Просветитель.Перевод». Номинация «Гуманитарные науки»:

Нил Ашерсон. «Черное море. Колыбель цивилизации и варварства»;

Рутгер Брегман. «Утопия для реалистов: Как построить идеальный мир»;

Десмонд Моррис. «Язык тела. Позы и жесты в искусстве»;

Венсан Робер. «Время банкетов: Политика и символика одного поколения (1818–1848)»;

Крис Уикхем. «Средневековая Европа: От падения Рима до Реформации».

Премия «Просветитель» вручается за лучшие научно-популярные книги. Победителей выберет жюри под председательством доктора философии, профессора факультета политических наук Европейского университета в Петербурге Олега Хархордина. Церемония награждения пройдет 19 ноября.

Лауреаты в номинациях «Гуманитарные науки» и «Естественные и точные науки» получат по 700 тыс. рублей. Те, кто попал в шорт-лист, по 100 тыс. рублей.