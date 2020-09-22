«Лежит на брюхе возле дикого пляжа»: руфер Виталий Раскалов обнаружил заброшенным экраноплан «Лунь»

Известный руфер Виталий Раскалов обнаружил на берегу моря в Дербенте уникальный экраноплан «Лунь» — единственный в мире гибрид корабля и самолета, предназначенный для нанесения ракетных ударов по авианосцам. Об этом Раскалов рассказал в своем инстаграме.
Легендарный корабль, построенный в 1980-х годах, летом был торжественно отбуксирован в Дербент с пограничной базы ФСБ в Каспийске. О транспортировке «Луня» писали все ведущие СМИ.
Экраноплан должен был стать центральным экспонатом парка «Патриот» в Дагестане. Однако, как обнаружил Раскалов, корабль так и остался лежать на берегу моря, а сам парк «Патриот», по словам руфера, вовсе не был построен.
«Экраноплан лежит на брюхе возле дикого пляжа, и заполняется водой, так как при транспортировке он был поврежден. Абсурда добавляет то, что рабочие пытаются вытащить 250-тонное изделие с помощью лебедки и бульдозеров», — рассказывает Раскалов.
Экраноплан «Лунь», получивший на Западе прозвище «Каспийский монстр», выведен из состава ВМФ России в 2001 году. После этого он был законсервирован в сухом доке в Каспийске. В 2011 году стало известно, что Минобороны решило отказаться от дальнейшей разработки экранопланов.