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«Лежит на брюхе возле дикого пляжа»: руфер Виталий Раскалов обнаружил заброшенным экраноплан «Лунь»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:48

Известный руфер Виталий Раскалов обнаружил на берегу моря в Дербенте уникальный экраноплан «Лунь» — единственный в мире гибрид корабля и самолета, предназначенный для нанесения ракетных ударов по авианосцам. Об этом Раскалов рассказал в своем инстаграме.

Легендарный корабль, построенный в 1980-х годах, летом был торжественно отбуксирован в Дербент с пограничной базы ФСБ в Каспийске. О транспортировке «Луня» писали все ведущие СМИ.

Экраноплан должен был стать центральным экспонатом парка «Патриот» в Дагестане. Однако, как обнаружил Раскалов, корабль так и остался лежать на берегу моря, а сам парк «Патриот», по словам руфера, вовсе не был построен.

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The Lun-class ekranoplan on Caspian Sea / Экраноплан Лунь - удивительный гибрид самолета и корабля, предназначен для борьбы с надводными кораблями путём нанесения ракетного удара в условиях слабого противодействия со стороны средств воздушного нападения врага. Главной целью ракетоносца являются авианосцы. Длина и высота 74 и 19 метров. С момента вывода из состава флота РФ экраноплана «Лунь» прошло 19 лет, все это время он простоял в Каспийске на территории пограничной базы ФСБ РФ, и вот правительство Дагестана решило его переместить и установить в окрестностях Дербента как главный экспонат нового парка. В начале июня этого года с помощью воздушных подушек экраноплан был буксирован из Каспийска на берег Дербента. Об этом громко заявлили местные СМИ, выступали общественные люди, приглашали художников и обсуждали какие клыки нарисовать экраноплану. Более того, оказывается никакого парка «Патриот» не построили, экраноплан лежит на брюхе возле дикого пляжа, и заполняется водой, так как при трнаспортировке он был повержден. Абсурда добавляет то, что рабочие пытаются вытащить 250 тонное изделие с помощью лебедки и бульдозеров. Очень надеюсь, что экраноплан Лунь, единственный в своем роде экземпляр останется все таки жив и его не растащат мародеры.

Публикация от Vitaliy Raskalov (@raskalov)

«Экраноплан лежит на брюхе возле дикого пляжа, и заполняется водой, так как при транспортировке он был поврежден. Абсурда добавляет то, что рабочие пытаются вытащить 250-тонное изделие с помощью лебедки и бульдозеров», — рассказывает Раскалов.

Экраноплан «Лунь», получивший на Западе прозвище «Каспийский монстр», выведен из состава ВМФ России в 2001 году. После этого он был законсервирован в сухом доке в Каспийске. В 2011 году стало известно, что Минобороны решило отказаться от дальнейшей разработки экранопланов.

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