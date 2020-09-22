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«Конец золотого века» даркнета: в США и Европе арестовали 179 предполагаемых наркоторговцев

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:51

В США и пяти странах Европы арестовали 179 человек, которых подозревают в торговле наркотиками в даркнете, сообщил Европол.

Предполагаемые преступники найдены в ходе серии операций под общим названием «Разрушитель», или DisrupTor (Tor — система прокси-серверов, позволяющих подключиться к ресурсам даркнета). Их поиском занималась международная группа из представителей девяти стран под руководством Федеральной уголовной полиции Германии.

121 вероятный наркоторговец арестован в США, еще 42 человека — в Германии. Кроме того, восемь возможных преступников обнаружили в Нидерландах, четверых — в Великобритании и троих в Австрии. Также одного подозреваемого арестовали в Швеции.

«Золотой век даркнет-рынка закончился. Такие операции подчеркивают способность силовых структур противостоять шифрованию и анонимности торговых площадок даркнета», — заявили в Европоле.

Во время операций полицейские и спецслужбы изъяли 500 килограммов наркотических и психоактивных веществ, 6,5 миллиона долларов наличными и в цифровой валюте, а также 64 единицы огнестрельного оружия.

Ранее эксперты выяснили, как изменился рынок наркотиков в России во время пандемии.

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