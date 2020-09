Blood Orange выпустит альбом, вдохновленный сериалом Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть»

Музыкант Дев Хайнс, известный под псевдонимом Blood Orange, анонсировал свой альбом «We Are Who We Are (Original Series Score)» на 2 октября. Он вдохновлен мини-сериалом Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть».

Вместе с альбомом Дева Хайнса выйдет оригинальный саундтрек к шоу, куда войдут в том числе песни «House of Cards» Radiohead, «The Love We Make» Принса, «Child Prodigy» от Арто Линдси и другие.