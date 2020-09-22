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Blood Orange выпустит альбом, вдохновленный сериалом Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть»

Илья Голубев
Сегодня в 20:37

Музыкант Дев Хайнс, известный под псевдонимом Blood Orange, анонсировал свой альбом «We Are Who We Are (Original Series Score)» на 2 октября. Он вдохновлен мини-сериалом Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть».

Вместе с альбомом Дева Хайнса выйдет оригинальный саундтрек к шоу, куда войдут в том числе песни «House of Cards» Radiohead, «The Love We Make» Принса, «Child Prodigy» от Арто Линдси и другие.

Сериал «Мы те, кто мы есть» рассказывает об отношениях 14-летних Фрейзера Уилсона и Кейтлин Харпер, которые вместе со своими родителями-военными оказываются на итальянской армейской базе. В глазах других «детей полка» они кажутся парой, но на деле Уилсон скучает по своему нью-йоркскому другу Марку и привязывается к солдату по имени Джейсон, а Харпер слишком увлечена оружием, единоборствами и военной техникой.

Роли в сериале исполнили звезда «Оно» Джек Дилан Грейзер, Хлоя Севиньи, Алиса Брага, Джордан Кристин Симон и рэпер Кид Кади. Продюсировали его Лоренцо Мьели и Марио Джанани, ранее работавшие над сериалами Паоло Соррентино «Молодой Папа» и «Новый Папа».

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