Blood Orange выпустит альбом, вдохновленный сериалом Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть»

Музыкант Дев Хайнс, известный под псевдонимом Blood Orange, анонсировал свой альбом «We Are Who We Are (Original Series Score)» на 2 октября. Он вдохновлен мини-сериалом Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть».
Вместе с альбомом Дева Хайнса выйдет оригинальный саундтрек к шоу, куда войдут в том числе песни «House of Cards» Radiohead, «The Love We Make» Принса, «Child Prodigy» от Арто Линдси и другие.
Сериал «Мы те, кто мы есть» рассказывает об отношениях 14-летних Фрейзера Уилсона и Кейтлин Харпер, которые вместе со своими родителями-военными оказываются на итальянской армейской базе. В глазах других «детей полка» они кажутся парой, но на деле Уилсон скучает по своему нью-йоркскому другу Марку и привязывается к солдату по имени Джейсон, а Харпер слишком увлечена оружием, единоборствами и военной техникой.
Роли в сериале исполнили звезда «Оно» Джек Дилан Грейзер, Хлоя Севиньи, Алиса Брага, Джордан Кристин Симон и рэпер Кид Кади. Продюсировали его Лоренцо Мьели и Марио Джанани, ранее работавшие над сериалами Паоло Соррентино «Молодой Папа» и «Новый Папа».