В России появился Центр правовой защиты журналистов. Об этом сообщает Союз журналистов России.

Центр — это организация, которая будет консультировать журналистов по правовым вопросам и при необходимости представлять их интересы в суде. Также планируется просветительская деятельность: для журналистов будут проводить семинары о применении норм законов.

Центр возглавила глава юридического отдела российского Союза журналистов Анна Белозерова. «В России мало организаций, которые могли бы оказывать правовую поддержку в процессе профессиональной деятельности журналистов. Иногда бывает, что пока редакция СМИ ищет юриста, упускается время. Выполняя профессиональную обязанность, корреспондент или редактор сталкиваются с трудностями. И тут мы во всех аспектах — их настоящие помощники», — сказала она.