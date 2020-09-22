Мужчине, избившему гитариста «Ляписа Трубецкого», дали 5 лет тюрьмы. Музыкант умер в январе

Сергея Шукана, избившего сооснователя «Ляписа Трубецкого» Руслана Владыку, приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Об этом сообщает «Европейское радио для Беларуси».

Суд в Минске признал Шукана виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему также необходимо выплатить компенсацию сестре и матери музыканта — 10 и 30 тыс. белорусских рублей соответственно (примерно 300 и 900 тыс. российских рублей).

Мать Владыки заявила, что рассчитывала на более суровый приговор — 10 лет, поскольку прокурор запрашивал срок в 11 лет. Кроме того, родственники музыканта считают, что нападавших было несколько.

Владыку избили и ограбили в июне 2019 года. Он получил серьезную черепно-мозговую травму и более полугода находился в коме. В январе 2020-го музыкант умер, не приходя в сознание. Ему было 45 лет.

Руслан Владыко был гитаристом «Ляписа Трубецкого» с момента основания и до распада группы в 2014 году. После этого он стал играть в проекте Trubetskoy. Среди фанатов Владыко получил прозвище Пан Руслан.