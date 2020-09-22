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Бары и рестораны в Великобритании будут закрываться раньше из‑за коронавируса

Семён Гудошников
Сегодня в 16:23

Из‑за новой вспышки заболеваемости COVID-19 бары и рестораны в Великобритании обязали закрываться в 22.00. Ограничения начнут действовать с 24 сентября, пишет агентство FT со ссылкой на источники в правительстве страны.

Об ограничении времени работы баров и ресторанов премьер-министр страны Борис Джонсон официально объявит 22 сентября, утверждают источники агентства. Заведениям также запретят обслуживать посетителей у стойки — делать это можно будет только за столиками.

По данным The Guardian, за нарушение этого правила владельцам заведений грозит штраф в размере 1 тыс. фунтов (около 100 тыс. рублей).

21 сентября Борис Джонсон заявил, что второй волны COVID-19 не избежать, а чиновники призвали граждан работать из дома. «Если люди могут работать из дома, мы будем поощрять их делать это, но если им нужно быть в офисе, мы сделаем это максимально безопасным», — цитирует FT заявление министра по особым поручениям, канцлера герцогства Ланкастерского Майкла Гоува.

Начиная с 18 сентября в Великобритании ежедневно регистрируется около 4 тыс. случаев заражения коронавирусом — это самые высокие значения с начала мая.

Ранее владелец компании — производителя лекарства от COVID-19 «Р-Фарм» Алексей Репик заявил, что пик второй волны пандемии коронавирусной инфекции в России может прийтись на конец ноября — начало декабря 2020 года.

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