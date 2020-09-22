Garage Screen покажет фильмы из программы 42-го ММКФ

В летнем кинотеатре Garage Screen музея современного искусства «Гараж» в октябре пройдут показы фильмов программы 42-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).
Зрители смогут увидеть философскую параболу «Мальмкрог» основоположника румынской новой волны Кристи Пую, разговорную комедию Гийома Никлу «Спа» с Мишелем Уэльбеком и Жераром Депардье, мелодраму Филиппа Гарреля «Соль слез» (все три фильма — из программы Петра Шепотинника «Восемь с половиной»), а также драму «Виталина Варела» португальского классика Педру Кошты.
«Виталина Варела» — 2 октября
«Мальмкрог» — 3 октября
«Спа» — 4 октября
«Соль слез» — 5 октября
Билеты можно приобрести здесь.