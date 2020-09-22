Основатели MSQRD и Наталья Водянова запустили благотворительную платформу для встреч со звездами

Создатели приложения MSQRD Сергей Гончар и Евгений Невгень вместе с моделью Натальей Водяновой запустили благотворительную платформу для встреч со знаменитостями Locals.org. Об этом пишет Forbes.

Locals.org — попытка возродить белорусский проект «МаеСэнс», в развитии которого принимал участие Невгень. Платформа позволит участвовать в аукционах на встречу со специалистами из разных областей, знаменитостями и обычными людьми.

Победителя аукциона определяет «хост» — человек, за встречу с которым идет борьба. Он же принимает решение о времяпрепровождении на встрече и может в любой момент сделать ее не индивидуальной, а групповой. 80% денег, собранных на аукционе, пойдет на благотворительность, 20% — на развитие проекта. Разработчики планируют зарабатывать на комиссиях за транзакции.

«Даже до пандемии было понятно, что будущее как раз за локальным общением и времяпрепровождением», — комментирует Водянова.

Гончар и Невгень вложили в проект 1 млн долларов собственных средств. По их словам, внешних инвесторов у Locals.org нет, доли партнеров не раскрываются.

Ранее Vladey объявил о намерении провести аукцион с благотворительным разделом. На нем будут представлены работы 30 современных белорусских художников. Деньги от продажи работ будут поровну разделены между их авторами и фондами поддержки пострадавших от жестокого подавления протестов в Беларуси.