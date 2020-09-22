В Крыму выявили рекордное число смертей от коронавируса

За сутки в Республике Крым от COVID-19 скончалось четыре человека — это рекордный показатель для региона с начала пандемии. Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Рост числа смертей у пациентов с подтвержденным коронавирусом зафиксирован 21 сентября. Всего с марта 2020 года в Крыму официально зарегистрирована 51 смерть от заболевания, 3889 человек заразились, 2469 — выздоровели.

За прошлые сутки в 84 регионах России выявлено 6215 случаев коронавируса. Больше всего заболевших COVID-19 в Москве, Петербурге, Ростовской, Московской, Нижегородской и Воронежской областях, Ставропольском крае, Ульяновской, Кемеровской и Свердловской областях. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось в России до 1 115 810.

По данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 31,3 млн человек. Из них 964 тыс. умерли, более 21,5 млн выздоровели.