В Индонезии мужчину убили во время секса с девушкой, с которой он познакомился в Tinder

В индонезийской Джакарте мужчину убили во время секса с девушкой, с которой он познакомился в Tinder, а затем расчленили на 11 частей. Об этом пишет The Mirror со ссылкой на данные местной полиции.

27-летняя девушка вместе со своим 26-летнем парнем-сообщником решила напасть на 32-летнего мужчину, поскольку посчитала его богатым. Девушка заманила жертву в арендованную квартиру, и, когда они начали заниматься сексом, ее парень вышел из ванной с кирпичом в руках.

Молодой человек сначала избил мужчину кирпичом, а затем несколько раз ударил ножом, вследствие чего пострадавший скончался. Пара не знала, как поступить с трупом, и купила мачете, после чего расчленила тело на 11 частей.

Останки упаковали в полиэтиленовые пакеты и отвезли в другую квартиру, которую сняли на деньги, украденные со счета жертвы. Туда и явились полицейские, выследившие злоумышленников. Во время конфликта с полицией парень получил огнестрельные ранения в обе ноги. Если сообщников признают виновными, их ждет смертная казнь.