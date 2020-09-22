AliExpress проведет в октябре показ одежды и представит 7 коллабораций с российскими брендами

Маркетплейс «AliExpress Россия» проведет 2 октября свой первый показ одежды в Центре международной торговли в Москве. На показе будут представлены вещи от азиатских и российских брендов.

Специально к мероприятию AliExpress подготовил совместные капсульные коллекции с семью локальными брендами: «Кружок», Futureisnown, Sintezia, Outlaw Creative, Turbo Yulia Studio, Fusion и «Антон Лисин Россия». Эти вещи можно будет купить в маркетплейсе с 3 октября.

Выиграть два приглашения на показ можно, зарегистрировавшись на сайте проекта, — победители будут выбраны случайно. Также билеты будут разыграны в соцсетях AliExpress и бренда Esthetic Joys.