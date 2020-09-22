Рейтинги церемонии вручения «Эмми» в этом году оказались рекордно низкими

Рейтинги трансляции 72-й церемонии вручения премии «Эмми» в США в этом году оказались рекордно низкими, сообщает CNBC. Шоу смотрели 5,1 млн человек, что на 14% меньше прошлогодней аудитории.

Из‑за пандемии коронавируса организаторам церемонии пришлось постараться, чтобы все прошло удачно. Не было красной дорожки со знаменитостями, зрителей в зале, снимали церемонию с соблюдением социальной дистанции (что уже создает трудности), для вручения статуэток пришлось отправить 130 комплектов съемочного оборудования и сотрудников Американской телеакадемии по всей стране, а по другим каналам в США в это время показывали матчи плей-офф НБА.

Тем не менее церемония состоялась, а телевизионные шоу получили свои награды. Больше всего статуэток досталось телеканалу HBO и стриминговому сервису Netflix. Триумфаторами премии среди шоу в этом году оказались сериал «Хранители» и комедийное шоу «Шиттс Крик».