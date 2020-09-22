Создателей фильма «Темные времена» обвинили в плагиате. В 2018 году лента получила два «Оскара»

Режиссер Бэн Каплан обвинил студию NBCUniversal и Джо Райта в плагиате за фильм «Темные времена» про Уинстона Черчилля. Об этом пишет издание Deadline.

В документах Верховного суда Лос-Анджелеса говорится, что Бэн Каплан за несколько лет до создания фильма «Темные времена» распространял среди киностудий свой сценарий ленты про Уинстона Черчилля. При этом студии тогда не заинтересовались им, несмотря на то, что Каплан посылал NBCUniversal свой сценарий три раза в 2013 году — в нескольких версиях.

Каплан обвиняет создателей «Темных времен» в использовании конкретных сюжетных ходов из его сценария. Сейчас сторона Каплана требует судебного запрета на любые продажи этого фильма, а также компенсации всех средств, которые могла бы получить его лента, если бы она попала в прокат. «Темные времена» собрали в мировом прокате около 150 млн долларов.

В качестве обвиняемых назван актер Гэри Олдман, получивший «Оскар» за «Темные времена», студия NBCUniversal Media, компания Focus Features, продюсер и менеджер Олдмана Дуглас Урбански, агент Олдмана Джим Осборн и рабочая группа фильма. При этом в списке обвиняемых нет сценаристов «Темных времен».

Представители NBCUniversal Media отказались от комментариев.

Фильм «Темные времена» рассказывает о приходе к власти 61-го премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и его первых неделях правления на этом посту в разгар Второй мировой войны. Премьера фильма состоялась 1 сентября 2017 года. В 2018 году лента была номинирована на шесть премий «Оскар», в том числе как «Лучший фильм», и выиграла две из них — «Лучший актер» и «Лучший грим и прически». В том же году картина получила получила девять номинаций на премию BAFTA, включая «Лучший фильм» и «Выдающийся британский фильм».

Подробнее о картине читайте в большой рецензии Станислава Зельвенского.