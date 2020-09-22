перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Москва заняла 32-е место в рейтинге инновационных кластеров мира. Первое место — Токио 11:59
Журналист Роман Супер снял фильм про писателя Эдуарда Успенского «Это Эдик» 11:44
Universal Russia/Afisha.ru Создателей фильма «Темные времена» обвинили в плагиате. В 2018 году лента получила два «Оскара»
Создателей фильма «Темные времена» обвинили в плагиате. В 2018 году лента получила два «Оскара» 11:15
В России выявили 6215 новых случаев коронавируса 10:49
Риэлторы нашли самую маленькую квартиру в России 10:26
Красноярский спецназ задержал «Сибирского Иисуса» 9:45
Ученые выяснили причину массовой гибели слонов в Ботсване 9:10
Shin Min Daily News/Twitter В Египте нашли 27 саркофагов возрастом 2500 лет. Это крупнейшее археологическое открытие года!
В Египте нашли 27 саркофагов возрастом 2500 лет. Это крупнейшее археологическое открытие года! 8:45
Умер художник Рон Кобб. Он придумал дизайн машины времени из «Назад в будущее» 3:58
В Индонезии подростки задержались на прогулке. Из‑за этого им пришлось пожениться 3:03
Программа реновации жилья может запуститься в регионах 2:12
Airbus создаст пассажирские самолеты на водородном топливе 1:33
В Москве запустился сервис аренды многоразовой посуды «Обратка» 0:35
«Женщины сверху»/YouTube Марина Чайка рассказала, что бывший муж бил ее
Марина Чайка рассказала, что бывший муж бил ее Вчера в 23:46
Недалеко от Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллов Вчера в 23:02
Никита Михалков: на фото с протестов в Беларуси добавляли людей с помощью компьютерной графики Вчера в 22:31
Техно-группировка Sabotage проведет вечеринку по случаю премьеры фильма «Хандра» Вчера в 21:12
В Росгвардии организуют военно-политическую работу Вчера в 21:07
Markus Spiske/Pixabay Минкомсвязи хочет запретить современные протоколы шифрования сайтов
Минкомсвязи хочет запретить современные протоколы шифрования сайтов Вчера в 20:54
Падение рубля, «Вечерний Ургант» без Антона Долина и другие новости дня Вчера в 20:40 Дайджест
Отключить рекламу

Создателей фильма «Темные времена» обвинили в плагиате. В 2018 году лента получила два «Оскара»

Семён Гудошников
Сегодня в 11:15

Режиссер Бэн Каплан обвинил студию NBCUniversal и Джо Райта в плагиате за фильм «Темные времена» про Уинстона Черчилля. Об этом пишет издание Deadline.

В документах Верховного суда Лос-Анджелеса говорится, что Бэн Каплан за несколько лет до создания фильма «Темные времена» распространял среди киностудий свой сценарий ленты про Уинстона Черчилля. При этом студии тогда не заинтересовались им, несмотря на то, что Каплан посылал NBCUniversal свой сценарий три раза в 2013 году — в нескольких версиях.

Каплан обвиняет создателей «Темных времен» в использовании конкретных сюжетных ходов из его сценария. Сейчас сторона Каплана требует судебного запрета на любые продажи этого фильма, а также компенсации всех средств, которые могла бы получить его лента, если бы она попала в прокат. «Темные времена» собрали в мировом прокате около 150 млн долларов.

В качестве обвиняемых назван актер Гэри Олдман, получивший «Оскар» за «Темные времена», студия NBCUniversal Media, компания Focus Features, продюсер и менеджер Олдмана Дуглас Урбански, агент Олдмана Джим Осборн и рабочая группа фильма. При этом в списке обвиняемых нет сценаристов «Темных времен».

Представители NBCUniversal Media отказались от комментариев.

Фильм «Темные времена» рассказывает о приходе к власти 61-го премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и его первых неделях правления на этом посту в разгар Второй мировой войны. Премьера фильма состоялась 1 сентября 2017 года. В 2018 году лента была номинирована на шесть премий «Оскар», в том числе как «Лучший фильм», и выиграла две из них — «Лучший актер» и «Лучший грим и прически». В том же году картина получила получила девять номинаций на премию BAFTA, включая «Лучший фильм» и «Выдающийся британский фильм».

Подробнее о картине читайте в большой рецензии Станислава Зельвенского.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
После. Глава 2
Сиквел популярной любовной мелодрамы
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
танцевальный
What Women Want
Исследование эстетики чувственности в мультиформатном кабаре-шоу
мелодрама
Ундина
Романтическая сказка от одного из главных представителей «берлинской школы»
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда

Другие материалы по темам

Люди
Уинстон Черчилль
Гэри Олдман
Джо Райт
Станислав Зельвенский
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить