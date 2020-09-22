Умер художник Рон Кобб. Он придумал дизайн машины времени из «Назад в будущее»

В австралийском городе Сидней 21 сентября, в свой день рождения, скончался художник-постановщик Рон Кобб, сообщил The Hollywood Reporter.

Кинематографисту исполнилось 83 года. По информации издания, он умер вследствие деменции с тельцами Леви. О кончине художника сообщила его супруга Робин Лав.

Кобб известен своей работой над множеством картин, начиная с дебютной ленты Джона Карпентера «Темная звезда» и заканчивая «Бездной» Джеймса Кэмерона. Карьера Кобба началась в компании Disney в середине 1950-х годов, когда ему было всего 17 лет.

Самыми запоминающимися работами художника стали машина времени DeLorean DMC-12 из блокбастера «Назад в будущее» и корабль «Ностромо» из «Чужого». Также Кобб создавал декорации «Конана-варвара» и придумывал дизайн для существ из «Звездных войн».