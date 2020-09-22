В Индонезии подростки задержались на прогулке. Из‑за этого им пришлось пожениться

В Индонезии на острове Ломбок двое подростков были вынуждены пожениться из‑за того, что задержались на прогулке до заката, сообщает Oddity Central.

Причиной заключения брака между 15-летним Сухайми и 12-летней Нур Херавати стал древний закон, согласно которому мужчина обязан жениться на девушке, если они видятся после захода солнца. Родители Нур Херавати потребовали от Сухайми соблюдения традиции.