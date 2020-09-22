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В Индонезии подростки задержались на прогулке. Из‑за этого им пришлось пожениться

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:03

В Индонезии на острове Ломбок двое подростков были вынуждены пожениться из‑за того, что задержались на прогулке до заката, сообщает Oddity Central.

Причиной заключения брака между 15-летним Сухайми и 12-летней Нур Херавати стал древний закон, согласно которому мужчина обязан жениться на девушке, если они видятся после захода солнца. Родители Нур Херавати потребовали от Сухайми соблюдения традиции.

Против этого брака выступали глава деревни Монтонг Прадже, Управление по делам религий Индонезии и даже семья Сухайми, но помешать свадьбе не удалось. Ее сыграли на четвертый день знакомства подростков. После торжества пара осталась жить вместе с семьей Сухайми.

Закон, который нарушили подростки, принадлежит мусульманскому народу сасаки, известному традицией «похищения невесты» и строгим следованием древних обычаев. Несмотря на то, что минимальный возраст для вступления в брак в Индонезии повысили до 19 лет, многие родители настаивают на религиозных церемониях с участием детей.

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