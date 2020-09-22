Программа реновации жилья может запуститься в регионах

В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в регионах. Об этом стало известно из публикации на сайте Госдумы.

Согласно проекту, который предложили сенаторы от «Единой России» Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Евгений Москвичев, ветхое и аварийное жилье должно быть снесено или реконструировано. Какие именно дома должны войти в программу реновации, предложено решать собственникам жилья.

Местные власти внесут здания в программу сноса и реконструкции, если за это проголосуют две трети собственников и съемщиков квартир. Люди из домов, представленных к сносу, получат равнозначное жилье или денежную компенсацию. Финансироваться реновация будет не из бюджета — власти планируют привлечь сторонних инвесторов.

В 2018 году Госдума уже отклонила один законопроект о всероссийской реновации. Тогда его инициировали депутаты Галина Хованская и Сергей Миронов. Им отказали из‑за отсутствия средств на реализацию. Однако в 2020 году Госдума вернулась к обсуждению вопроса реновации в регионах после того, как с таким предложением выступил вице-премьер России Марат Хуснуллин.