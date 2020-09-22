В Москве запустился сервис аренды многоразовой посуды «Обратка»

Взять кружку в аренду можно в кофейнях Roaster Coffee, Nord Coffee, кафе «Осторожно, слон», «Винном баре 13°» и в баре «Цирк». Для этого нужно внести возвратный залог в размере 899 рублей через телеграм-бот и заплатить еще 29 рублей за чистую посуду.

После этого в возвратную кружку нальют напиток со скидкой в 10%. Тарой можно бесплатно пользоваться в течение суток, потом ее надо вернуть или обменять на новую в любом из заведений, подключившихся к проекту.

Если кружка не будет возвращена на следующий день, за нее придется платить дополнительно по 29 рублей в сутки. Через месяц кружка уже будет считаться купленной. По мнению создателей «Обратки», аренда многоразовых кружек поможет сократить использование одноразовых стаканов и сделает потребление более экологичным.