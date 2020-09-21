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Марина Чайка рассказала на телевидении о том, что бывший муж ее бил

Юлия Онодэра
Вчера в 23:46

Бывшая жена Артема Чайки Марина рассказала в интервью на телеканале «Дождь» о домашнем насилии в своей семье. По словам женщины, Чайка неоднократно поднимал на нее руку.

«Он мог поднять на меня руку. То руку, то ногу», — заявила Чайка. В конце 2009 года после одного из инцидентов она уехала к родителям, но супруг вынудил ее вернуться. Как рассказывает женщина, Чайка угрожал ей, что заберет детей.

В то время детям Артема и Марины Чаек было девять, семь и шесть лет. Самой Чайке, к тому же, было некуда идти, поэтому, по ее словам, она вернулась к мужу. Бизнесмен не разрешал жене самой водить машину, покидать дом и встречаться с подругами.

В конце июля Марина Чайка опубликовала видеообращение, в котором попросила у супруга развода и сообщила о его угрозах разлучить ее с детьми. После публичной огласки Чайка вернул жене паспорт. 30 июля суд расторг их брак, но Артем Чайка подал апелляцию на это решение.

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