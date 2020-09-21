Недалеко от Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллов

Недалеко от озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллов, сообщило ГУ МЧС по Иркутской области.

Эпицентр землетрясения располагался в 15 километрах от поселка Култук в Слюдянском районе. Первый подземный толчок местные жители ощутили в 2.05 ночи по местному времени (21.05 по Москве), второй толчок силой 2-3 балла произошел спустя 15 минут.

По данным МЧС, жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Однако влияние на себе подземных толчков почувствовали жители 12 районов Иркутской области. Как сообщает РИА «Новости», в Иркутске и Слюдянке ощущались толчки силой 5-6 баллов. В Слюдянке, как отмечает «Интерфакс», отключилось электричество.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 5,5. По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров в 71 километре от Иркутска.