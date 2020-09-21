Никита Михалков: на фото с протестов в Беларуси добавляли людей с помощью компьютерной графики

По мнению Михалкова, на самом деле в белорусских акциях участвовали не так много человек. На фотографиях, как считает режиссер, видны просветы между людьми — это, на его взгляд, подтверждает, что изображения не являются подлинными.

Российский режиссер Никита Михалков в очередном выпуске своей программы «БесогонTV» заявил, что на фотографии с протестов в Беларуси добавляли людей с помощью компьютерной графики.

«Это я вам говорю как профессионал, вы можете мне поверить», — сказал Михалков, отметив также, что сами акции протеста организовывали «осознанно занимающиеся деструктивной деятельностью» люди.

При этом Михалков критикует и власть Александра Лукашенко. Режиссер не верит в результаты голосования на выборах президента Беларуси. «А зачем ну уж такая фальшь? Чтобы показать, что за тебя голосует больше, чем за президента России на 1%?» — спрашивает Михалков.

Ранее в своей программе режиссер утверждал, что основатель Microsoft Билл Гейтс планирует чипировать население Земли. Канал «Россия 24», где выходит программа, снял этот выпуск с эфира. В следующем эпизоде Михалков ответил своим критикам.