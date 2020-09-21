Техно-группировка Sabotage проведет вечеринку по случаю премьеры фильма «Хандра»

Техно-группировка Sabotage поведет 2 октября в клубе RNDM вечеринку по случаю премьеры комедийного фильма Алексея Камынина «Хандра». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Попасть на вечеринку смогут все, кто покажет билет в кинотеатр на сеанс «Хандры» — правдивой комедии о троих друзьях, снимающих вместе квартиру в Москве. Прототипами персонажей стали реальные люди из команды Sabotage.

По сюжету, трое друзей сталкиваются с разными проблемами: безработный Деня встречает беременную бывшую из Красноярска, диджей Виталик теряет деньги, а режиссер Леша пытается снять артхаусный фильм.

«Хандра» приняла участие в Таллинском фестивале «Темные ночи» и в недавно завершившемся «Кинотавре». Московская премьера картины состоится 26 сентября в киноцентре «Октябрь», петербургская — 30 сентября на «Лендоке». Во всероссийский прокат фильм выйдет 1 октября.

На прошлой неделе фестиваль «Кинотавр» объявил о своих итогах. Гран-при конкурса получила якутская картина «Пугало» режиссера Дмитрия Давыдова.