В Росгвардии организуют военно-политическую работу

Владимир Путин подписал указ об организации военно-политической работы в Росгвардии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Впервые о намерении создать в Росгвардии «институт военных политруков» в марте 2020 года заявил глава ведомства Владимир Золотов.

«Дальнейшее развитие морально-психологического обеспечения связываем с реализацией проработанных в прошлом году и поддержанных Верховным главнокомандующим предложений по созданию военно-политических органов в войсках», — заявил тогда Золотов.

Указ вступает в силу с момента публикации — 21 сентября 2020 года.

В 2018 году указом президента было создано Главное военно-политическое управление Минобороны РФ, в задачи которого входит «военно-политическая пропаганда и агитация».