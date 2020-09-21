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ЕСПЧ потребовал у России предоставить методику по оценке рисков для жертв домашнего насилия 16:32
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Триатлонист перед финишем сбился и побежал не в ту сторону. Другой спортсмен отдал ему свою медаль 15:36
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Падение рубля, «Вечерний Ургант» без Антона Долина и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:40

Алексей Навальный опубликовал в своем блоге первый пост после выхода из комы. Он попросил вернуть ему изъятую одежду, в которой он был в день отравления. А в инстаграме политик рассказал о своих ощущениях после комы и о важности настоящей любви.

Курс доллара превысил 76 рублей, евро — 90 рублей. Рубль начал падать из‑за требований Европарламента ввести против России новые санкции и ее вмешательства во внутренние дела Беларуси.

В России уже третий день фиксируют более 6000 случаев коронавируса, в этот раз — 6196. Производитель лекарства от COVID-19 считает, что вторая волна пандемии начнется в стране в ноябре, а количество заболевших к концу года превысит 2 млн.

По оценке Билла Гейтса, пандемия закончится в лучшем случае к 2022 году, хотя ситуация станет немного лучше уже в 2021-м. Коронавирус не будет вечным благодаря тому, что на разработку вакцины выделяют деньги и ее созданием заняты лучшие специалисты, считает филантроп.

В Лос-Анджелесе назвали лауреатов премии «Эмми» этого года. Больше всего наград досталось телеканалу HBO и стриминговому сервису Netflix. Триумфаторы среди шоу — «Хранители» и «Шиттс Крик».

Антон Долин ушел из «Вечернего Урганта» на Первом канале. «Решение об этом принято не мной и не создателями программы, об остальном спрашивайте не меня», — заявил кинокритик.

Microsoft купила ZeniMax Media — материнскую компанию Bethesda Softworks, которая разрабатывает игры Fallout, The Elder Scrolls и Doom. По данным СМИ, сумма сделки составляет 7,57 млрд долларов — это крупнейшая покупка в истории игровой индустрии.

В Японии в возрасте 18 лет умер кот Нобико, знаменитый «длиннокот» — один из первых интернет-мемов. Два года назад у Нобико обнаружили почечную недостаточность, а накануне его в тяжелом состоянии привезли в клинику.

Триатлонист Диего Ментрида уступил бронзовую медаль сопернику, который в нескольких метрах от финиша сбился и случайно побежал в обратную сторону. Участники забега назвали этот жест «лучшим в истории бега».

К музыкальным новостям. Российский рэпер Obladaet выпустил клип на песню «For Mula», а первопроходцы шугейза Slowdive начали работу над новым альбомом.

В сети появился первый трейлер сериала «ВандаВижен» от Disney+, действие которого развернется после событий «Мстителей: Финал». Шоу должно выйти уже в этом году, но точная дата пока неизвестна.

Проект «Академия звука» открыл прием заявок для начинающих музыкантов, которые хотят запустить свою карьеру. Заявку можно оставить до 18 октября на сайте проекта. Для участия в конкурсе нужно выложить видеозапись своего выступления с авторской песней (в любом жанре) и хештегом #АкадемияЗвука.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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