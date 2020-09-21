Певец Эльмин Гулиев сбил пешеходов в центре Москвы. Три человека госпитализированы

В центре Москвы на пересечении Остоженки и Померанцева переулка произошло ДТП, в котором пострадали, по меньшей мере, четыре человека, сообщает ТАСС.

Автомобиль Infiniti, за рулем которого находился певец Эльмин Гулиев, врезался в заворачивающий на улицу Mercedes и вылетел на тротуар. На пешеходной части дороги в это время находились люди. По информации ТАСС, пострадали четыре человека, трое — госпитализированы с тяжелыми травмами.

Как сообщает «Подъем», 49-летняя женщина по имени Тухтарова Н. потеряла из‑за ДТП левую лодыжку. У 25-летней Алдаревой А. диагностированы перелом таза и сотрясение мозга. Также медики зафиксировали тяжелые травмы позвоночника, перелом ребер и сотрясение мозга у 35-летнего Иорданца М.