Певец Эльмин Гулиев сбил пешеходов в центре Москвы. Три человека госпитализированы

В центре Москвы на пересечении Остоженки и Померанцева переулка произошло ДТП, в котором пострадали, по меньшей мере, четыре человека, сообщает ТАСС.
Автомобиль Infiniti, за рулем которого находился певец Эльмин Гулиев, врезался в заворачивающий на улицу Mercedes и вылетел на тротуар. На пешеходной части дороги в это время находились люди. По информации ТАСС, пострадали четыре человека, трое — госпитализированы с тяжелыми травмами.
Как сообщает «Подъем», 49-летняя женщина по имени Тухтарова Н. потеряла из‑за ДТП левую лодыжку. У 25-летней Алдаревой А. диагностированы перелом таза и сотрясение мозга. Также медики зафиксировали тяжелые травмы позвоночника, перелом ребер и сотрясение мозга у 35-летнего Иорданца М.
26-летний Гулиев рассказал изданию «Подъем», что наехал на пешеходов из‑за того, что уходил от столкновения с автомобилем Mersedes. По словам певца, он планирует помогать пострадавшим финансово. Водитель Mersedes Александр утверждает, что Гулиев ехал на красный свет.
«Я стал выезжать на Остоженку, он летел 100-120 км/ч. Он говорит — 80, но какие там 80? Бьет, и вот произошло, что произошло. Нет, я не пострадал, я ехал один», — рассказал он.
Летом в смертельное ДТП на Смоленской площади Москвы попал актер Михаил Ефремов. Пресненский суд признал артиста виновным в аварии и приговорил его к 8 годам колонии общего режима.