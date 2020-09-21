Microsoft купила разработчика Fallout и The Elder Scrolls за 7,5 млрд долларов

Корпорация Microsoft объявила о покупке ZeniMax Media — материнской компании Bethesda Softworks, разработчика культовых серий игр Fallout, The Elder Scrolls и Doom. Об этом говорится в официальном блоге Xbox (также принадлежит Microsoft).

ZeniMax Media — конгломерат разработчиков. Помимо Bethesda, в него входят студии Arkane (Dishonored, Prey, Deathloop), MachineGames (Wolfenstein) и Tango Gameworks (The Evil Within и Ghostwire Tokyo).

Сумма сделки в пресс-релизе не раскрывается. По данным источников The Verge, она составляет 7,57 млрд долларов — это крупнейшая покупка в истории игровой индустрии.

В сообщении Microsoft говорится, что все игры разработчиков будут включены в подписку Xbox Game Pass. Будут ли они доступны на PlayStation и других платформах, не уточняется.

О сделке было объявлено после того, как Sony представила новую игровую консоль PlayStation 5. Ее продажи начнутся в ноябре, в России она будет стоить от 37 999 рублей.