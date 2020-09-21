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Ученые: 1% богатейших людей ответственны за вдвое больший объем CO2, чем 50% самых бедных

Семён Гудошников
Сегодня в 19:19

1% богатейших людей ответственны за вдвое больший объем выбросов углекислого газа, чем тот, что приходится на 50% самых бедных. Об этом говорится в исследовании Oxfam и Стокгольмского института окружающей среды, затрагивающем период с 1990 по 2015 годы.

На 1% богатейших людей, чей доход составляет более 100 тыс. долларов в год, пришлось 15% от общего объема выбросов за 25 лет. При этом на бедную половину населения планеты — всего 7%. За 52% выбросов ответственны 10% людей, чей годовой доход составляет 35 тыс. долларов.

Выбросы углекислого газа за 25 лет выросли на 60%. Один из драйверов роста выбросов — популярность внедорожников, пик которой пришелся на 2010–2018 годы. Автомобили этого класса потребляют слишком много топлива, считают исследователи.

Процессы, связанные с глобальным изменением климата, оказывают наибольшее влияние на бедные страны. Поэтому человечеству стоит принять не только совместные меры по сдерживанию потепления, но и ограничить чрезмерное потребление богатых людей и стран, пишет Тим Гор, руководитель климатической политики Oxfam.

«Глобальный углеродный бюджет потрачен на рост потребления у богатых, а не на улучшение качества жизни всего человечества. Мы должны ограничить объемы выбросов, если хотим избежать негативных последствий от изменения климата. Мы должны гарантировать, что будем использовать углерод только при острой необходимости», — считает Гор.

Выбросы углекислого газа продолжают расти, несмотря на сокращение угля в мировой экономике. В 2019 году они увеличились на 0,6%, а в 2018-м — на целых 3%. Исследователи связают это с более широким использованием нефти и газа.

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